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رد فعل صادم من ليلى عبداللطيف عندما سألها المذيع عن مصير حسن نصر الله

ليلى حسشن نصرالله
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الإثنين، 01-07-2024 12:19 م


أبدت المتنبئة اللبنانية، ليلى عبداللطيف، ردة فعل غريبة  بعدما طرح عليها سؤال حول مصير الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، وتوقعها هل يتم اغتياله؟

وبدت عبداللطيف خلال مقابلة أجرتها على قناة الجديد اللبنانية مرتبكة وتغيرت ملامحها وسبب لها السؤال صدمة على الهواء.

وتساءلت عبداللطيف عند قراءتها للسؤال قائلة: "مين كتب السؤال؟" ليرد المذيع: "عندك الجرأة لتجاوبي عليه على الهواء؟

وردت عبداللطيف منفعلة: "من عقلك؟ فيك أنت تتوقعه؟ أنا لا أتوقع هذا الشيء، ثم ألقت للمذيع الورقة وعندما سألها ليش خايفة؟ قالت: أنا ما بخاف إلا من ربي اللي خلقني لأن مش مزبوط اللي أنت كاتبه. ثم طالبته بتمزيق الورقة.

وتابعت: أنا لا اتحمل السؤال ولا التوقع وبريئة منه، وطالبت المذيع بأن يضع الورقة في جيبه، فرد عليها بأنها ستأخذه معها بالبيت وتفكر في إجابته، فرفضت وقالت له: خذه أنت أو بله وأشرب ميته، وأصرت على رفض الإجابة.

 


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