السبت 20 فبراير 2021
توقيت مصر 00:16 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رد إماراتي رسمي بشأن مزاعم حبس ابنة حاكم دبي

علي الدين هلال: مرحلة "مرسي" انحراف.. وعهد "السيسي" تنموي سيُغير وجه مصر

رد صادم من مستشار بن زايد على منافسة الرياض لـ دبي

أمير مرتضى لتامر أمين: "أيه لازمتك أصلًا عشان تغلط في الصعايدة؟"

سياسي تونسي يلمح للسماح بالسياحة الجنسية في الدول الإسلامية

مصطفى بكري يهاجم تأمر أمين.. ويطالبه بمالم يتوقعه

الصين تستخدم "عربات الموت المتنقلة والحقن المميتة" في عمليات الإعدام

هل يتكرر بركان " بومبي " مرة أخري في هذه الدولة

دراسة تكشف عن كارثة أفقدت العالم 20 مليون سنة بسبب " كورونا"

مليار دولار لمواجهة قرصنة الإنترنت

ADS
 

رد إماراتي رسمي بشأن مزاعم حبس ابنة حاكم دبي

لطيفة ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
لطيفة ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
 
الجمعة، 19-02-2021 09:42 م الطيب حسين
ردت الإمارات بشكل رسمي على مزاعم احتجاز لطيفة ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.

وقالت سفارة الإمارات في لندن إن الشيخة لطيفة "تتلقى الرعاية في المنزل وتواصل التحسن".

وذكرت أن الشيخة لطيفة في دبي، إحدى بنات حاكم دبي، تتلقى الرعاية في المنزل، مضيفة أن التغطية الإعلامية لا تعكس الوضع الحقيقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية: "أكدت أسرتها أن صاحبة السمو تتلقى الرعاية في المنزل بدعم من عائلتها والأخصائيين الطبيين.

إنها مستمرة في التحسن ونأمل أن تعود إلى الحياة العامة في الوقت المناسب".
 

إقرأ ايضا

علي الدين هلال

علي الدين هلال: مرحلة "مرسي" انحراف.. وعهد "السيسي" تنموي سيُغير وجه مصر

أمير مرتضى

أمير مرتضى لتامر أمين: "أيه لازمتك أصلًا عشان تغلط في الصعايدة؟"

الهاشمي الحامدي

سياسي تونسي يلمح للسماح بالسياحة الجنسية في الدول الإسلامية

أخبار متعلقة

image

الإمارات.. حكم بحبس فنان خليجي شهير يعيش حياة المليونيرات

images

سجن فنانة شهيرة وشقيقتها عامًا في «الفيديوهات المخلة»

image

قتل ومخدرات.. حكم بحبس نجل وزير سابق