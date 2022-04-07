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رحاب الجمل تتبرأ من أحد أفلامها: يُسيء للإسلام

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الخميس، 07-04-2022 11:30 ص

كشفت الفنانة رحاب الجمل عن أزمة فيلمها الشهير "بنت من دار السلام".
وقالت أثناء استضافتها في برنامج "العرافة" الذي تقدمه بسمة وهبة على شاشة قناة "المحور"، إن الفيلم كان قصير وقت أن وافقت عليه، لكنه تحول إلى فيلم طويل، فدخلت خطوط درامية أخرى.
وقالت، أنها فوجئت بشخصية صاحب مكتب الصرافة تضاف إليها تفاصيل أخرى، ما قد يعرِّض الفيلم للهجوم الشديد ويسبب فتنة.
وأضافت: "قلت للمخرج أنا خايفة عليك، لأن الفيلم بيسيء للإسلام، لكن قال لي إن الفيلم هيدخل مهرجانات، ومش هيتعرض للجمهور والرأي العام".
وتابعت: "بعد الانتهاء من تصوير الفيلم، لقيت المشاهد، واعترضت عليها"، نافيةً أن تكون قد ظهرت بصورة مخلَّة للآداب خلال أداء دورها التمثيلي.
يُذكر أن فيلم "بنت من دار السلام" مر بأزمات عديدة من جانب جهاز المصنفات الفنية لإجازة عرضه للجمهور بسبب بعض المشاهد التي يتضمنها.
وتدور أحداثه حول شخصية "منال" التي تعيش في منطقة دار السلام بالقاهرة، وبعد أن تحصل على مؤهل الثانوية التجارية تقرر السعي للحصول على عمل من أجل توفير المال اللازم للمعيشة، وتقوم صديقتها بتوفير عمل لها في منزل رجل كبير في السن، وسرعان ما تكتشف أنه مريض نفسي.
 

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