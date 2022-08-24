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راغب علامة يعلق على ضجة صورته في أحضان زوجة السفير بآية قرآنية

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راغب علامة
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Teads
الأربعاء، 24-08-2022 12:04 م


علق الفنان اللبناني راغب علامة، على الأزمة التي سببتها صوره مع السفير العراقي في الأردن، وزوجة الأخير.

وبعث علامة، رسالة للعراقيين عبر قناة "الشرقية نيوز"، قائلاً: "تربطني علاقة عائلية قديمة مع السفير العراقي في الأردن، خصوصا أنه سفير دولة مثل العراق، بلد الكرم والذوق والفن والمحبة والثقافة، وليس بلد التزمت والتعصب".

وتابع:"كان للضجة التي أثيرت خلفيات أخرى، لا دخل لنا فيها، أنا فنان والتقط الصور مع كل من يحبني".

وذكر علامة، في تغريدة أخرى: "الله سبحانه وتعالى ذمّ الظلم والظالمين في مواقع عدة في القرآن الكريم كقوله تعالى: "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار".

الجدير بالذكر، أن الصور التي نشرها الفنان اللبناني راغب علامة قبل أيام، أدت إلى إثارة موجة من ردود الفعل، نتيجة ما وصفه المعلقون بـ "الخروج عن مستوى التصرف الدبلوماسي" للسفير وزوجته، ثم إعلان وزارة الخارجية العراقية، لاحقا، استدعاء السفير حيدر العذاري إلى بغداد.
 

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