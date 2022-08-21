صور فاضحة لزوجة سفير دولة عربية في أحضان فنان شهير تثير الجدل (صور)

الأحد، 21-08-2022
09:29 ص
حالة من الجدل
أثارها سفير العراق
لدى الأردن، حيدر العذاري، وزوجته، بعدما ظهرت زوجته في أحضان
الفنان اللبناني راغب علامة
، بوجود زوجها، الأمر الذي أثار ضجة.
ونشرت وزارة
الخارجية العراقية، بيانا، أكدت خلاله أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لتصرف الوزير.
وقال البيان
الصادر عن الخارجية العراقية، إنه "نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع
التواصل الاجتماعي، من صور تعني بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية
الهاشمية".
وأضاف البيان أن
"الوزارة تلفت عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات
المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".
كما قررت
الوزارة استدعاء السفير إلى بغداد على خلفية الصور غير اللائقة لزوجته.
وكان الفنان
اللبناني، راغب علامة
، نشر تغريدة على "تويتر"، أعرب فيها عن شكره
للسفير العراق
ي، قائلا: "شكرا من القلب لسعادة السفير العراق
ي في #الأردن
السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة
والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب. أسعدني جداً لقاؤكم
الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح #راغب_علامة".