السبت 06 أغسطس 2022
توقيت مصر 13:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الممرضة المتهمة بتصوير جثة نيرة أشرف تكشف مفاجأة عن سبب تصويرها

صدمة.. عريس يقتل عروسته في حفل الزفاف أمام الجميع: خاينة

توفى وحيدًا داخل شقته منذ 3 أيام.. تفاصيل العثور على جهاد عودة جثة هامدة

سيول وسقوط أعمدة الإنارة في شوارع السعودية

شاهد لحظة اغتيال الاحتلال تيسير الجعبري القيادي في حركة الجهاد بغزة

بعد غياب 13 عامًا.. كاظم الساهر يعود لمصر

شقيقة نيرة أشرف: «كانت هتوب لله وتعقل في وقت معين»

تمساح يلتهم شابًا أثناء الصيد في بحيرة إندونيسية

القبض عبى 80 رجلًا اغتصبوا 8 فنانات في موقع التصوير

فاجعة لأسرة سعودية تعطلت سيارتهم على قضيب القطار

ADS
 

خطأ طبي غريب.. طبيب يستئصل كلية سليمة لمريضة ويترك المصابة بالضمور

91605-إجراء-عملية-جراحية-لإصلاح-ثقب-بالأمعاء-لحالة-مصابة-بكورونا--(1)
ارشيفية
Native
Teads
الخميس، 04-08-2022 10:15 ص



تعتبر الأخطاء جزءاً من طبيعة أي مهنة لكن أضرارها تتفاوت من مهنة إلى آخرى ففي حادثة غريبة ونادر حصولها في الأردن، أزال طبيب أردني كلية "سليمة" بدلاً من استئصال الكلية التي من المفترض أن تزال بسبب ضمور لحق بها وعملها بنسبة 10% فقط، الأمر الذي دعا السلطات الصحية الأردنية لفتح تحقيق موسع في الحادثة التي حصلت في مستشفى محافظة الزرقاء الحكومي، وذلك وفقًا لما نشره موقع "العربية".

قال "خالد الحيوات" شقيق المريضة التي تعرضت للخطأ الطبي إن شقيقته تراجع مستشفى الزرقاء الحكومي منذ أكثر من شهرين، حيث تبين أنها تعاني من ضمور بإحدى كليةيها، كما أنها تعمل بنسبة أقل من 10% فقرر الأطباء استئصالها، وأضاف أن الطبيب الذي أجرى لها عملية يوم الإثنين أزال لها الكلية السليمة، بخطأ طبي، ما تسبب بدخول شقيقته العناية المركزة.

كما حمّل شقيق المريضة وزير الصحة الأردنية الدكتور "فراس الهواري" مسئولية ما حدث، مطالباً بتوفير كلية لشقيقته.

من جانبه، قرر مدعي عام الزرقاء القاضي أيمن المصالحة توقيف الطبيب الذي استأصل الكلية السليمة بدلاً من التالفة لمدة 14 يوماً على ذمة التحقيق.

وأسند المصالحة للطبيب المتهم الرئيسي في القضية جناية قطع واستئصال عضو، في حين قرر ترك طبيبين آخرين أحرارا دون توقيف.
 

إقرأ ايضا

فيديو-مسرب-لجثة-نيرة-أشرف-729x470

الممرضة المتهمة بتصوير جثة نيرة أشرف تكشف مفاجأة عن سبب تصويرها

medium_2021-11-13-611122905e

صدمة.. عريس يقتل عروسته في حفل الزفاف أمام الجميع: خاينة

maxresdefault

توفى وحيدًا داخل شقته منذ 3 أيام.. تفاصيل العثور على جهاد عودة جثة هامدة

أخبار متعلقة

IBIbhicislkQ6Ok-8E327AHaHa

مارسا الرذيلة «أون لاين».. والنهاية صادمة!

24-04-22-743213574

جريمة صادمة.. يقتل ابنيه رميًا بالرصاص أحدهما في كلية الطب