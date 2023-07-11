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دفنه وجلس بجوار جثمانه داخل القبر.. ماذا حدث لـ إيهاب توفيق أثناء دفن علاء عبدالخالق

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ايهاب توفيق
الثلاثاء، 11-07-2023 01:39 م

 

شهد الوسط الفني حالة صدمة منذ اللحظة الأولى لإعلان وفاة المطرب علاء عبدالخالق.


ويرجع السبب في ذلك إلى أن علاء عبدالخالق كان واحدا من أهم نجوم الغناء خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وارتبط مع كثير من الفنانين بصداقة قوية دامت أكثر من 40 عاما، ومن أبرزهم حميد الشاعري، وحسام حسني، ومني عبدالغني، وإيهاب توفيق، ومحمد محيي، وحنان، وعصام كاريكا.


وحقق علاء نجاحًا كبيرًا مع المطربين حنان ومنى عبدالغني، حيث كانوا جميعا ضمن فرق أسسها الموسيقار المصري عمار الشريعي تحت اسم "فرقة الأصدقاء"، وصدر أول ألبوم غنائي لهم عام 1980، واستمرت هذه الفرقة وحققت نجاحا كبيرا في ثمانينيات القرن الماضي، حتى قرر "الشريعي" حل الفرقة لانشغاله بالموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات.


والتقى علاء عبدالخالق بعد ذلك بالفنان الليبي حميد الشاعري الذي وزع ولحن له أول ألبوم وحمل اسم "مرسال"، عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية "بحبك" في نفس الألبوم.

وانهار عدد كبير من نجوم الوسط الفني فور وصول جثمان علاء عبدالخالق إلى مثواه الأخير، أبرزهم إيهاب توفيق، وحسام حسني، وحميد الشاعري.


وروت الفنانة منى عبدالغني موقفا مؤثرا عن الفنان إيهاب توفيق في جنازة الفنان الراحل علاء عبدالخالق.


وقصت منى خلال حلقتها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والتي استضافت فيها الفنانة حنان للحديث عن الراحل علاء عبدالخالق، ما فعله إيهاب توفيق وقت الدفن.


وقالت الفنانة إن السيدة هالة زوجة علاء عبدالخالق روت لها أن إيهاب توفيق "فقد الإحساس بالزمن داخل القبر وقت الدفن، وظل جالسا بجانب الفنان الراحل يبكي ويدعو له". 

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