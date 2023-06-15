مفاجأة.. لماذا لم يُدفن محمد عادل في مقابر العائلة وحضر جنازته اثنين فقط؟





قال محمد عمارة، خال محمد عادل، المدان بقتل نيرة أشرف، إن ابن شقيقته الذي نُفِّذ فيه حكم الإعدام، الأربعاء، لن يُدفن في مدافن العائلة.

وكشف محمد عمارة في تصريحات صحفية أن محمد عادل سيدفن في "مقابر الصدقة" بالمحلة الكبرى، لافتاً إلى أن عائلته لن تحضر مراسم الدفن، باستثناء اثنين فقط من أخواله.

وأشار إلى أن الجثمان غادر مدينة المنصورة في الرابعة عصر الأربعاء، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه بمسجد البرجي في المحلة فور وصوله.

ونفذت السلطات صباح الأربعاء، حكم الإعدام بحق محمد عادل المتهم بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة شمال البلاد.

وذكرت وسائل إعلام أن سجن جمصة المشدد في محافظة الدقهلية شهد تنفيذ حكم الإعدام بعد رفض الطعن المقدم من دفاع المتهم.

وفي 9 فبراير الماضي، رفضت محكمة النقض طعن محمد عادل على حكم إعدامه بتهمة قتل نيرة أشرف وقررت تأييد حكم الإعدام.

وهزت جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف الشارع المصري ولا تزال أصداؤها تتردد حتى الآن، ويرجع ذلك إلى الطريقة الوحشية التي نفذ بها المتهم جريمته.