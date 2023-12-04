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خيري رمضان يكشف حقيقة مرض شيخ الأزهر

خيري رمضان يكشف حقيقة مرض شيخ الأزهر

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شيخ الأزهر
الإثنين، 04-12-2023 10:31 ص


عقب الإعلامي خيري رمضان، على حالة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحالة الصحية للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
وقال "رمضان"، خلال برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء أمس الأحد، إن انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء العاجل للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، يعتبر إحدى جرائم السوشيال ميديا للترويج لمرضه.
وأكد، أن الدكتور أحمد الطيب لم يعاني من أي مرض وهو بصحة جيدة، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر كان موجود ويشارك اليوم، في توقيع نداء الضمير وألقى كلمة في "كوب 28"، كما أنه ألقى كلمة من مكتبه وتحدث عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بقتل الأطفال الرضع والخدج، كما أنه طالب بوقف العدوان على غزة.
وأوضح أنه يرأس الشيخ أحمد الطيب أكبر مؤسسة دينية إسلامية في العالم هو الأزهر الشريف، وتناول أنباء مضللة عن حالته الصحية يجب أن يعاقب مروجيها.

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