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دينا: "اتجوزت 9 مرات وخانوني كتير عشان مش فاضية"

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دينا
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الإثنين، 13-02-2023 12:01 م

 

قالت الفنانة دينا إنها تزوجت 9 مرات، وذلك في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة".

 

وردت لميس: "مش كتير يا دينا"، لترد: "لا مش كتير، أنا بتنافس مع تحية كاريوكا هي اتجوزت 13 مرة".

 

وكشفت أن أقصر زيجة استمرت أقل من عام، بينما كانت أطول زيجاتها لمدة 5 سنوات، أما زواجها من المخرج سامح الباجوري استمر لمدة عامين انتهت بوفاته.

 

وكشفت أن زواجها من شخص تحبه لم يستمر بسبب ظروف عملها، قائلة: "أنا مهنتي صعبة، وببدي المهنة على حياتي الزوجية".

 

وتابعت: "أنا ليا وجهة نظري، لو حد خد مني حاجة بحبها واتنازلت عنها هطلب حاجات كتيرة أوي الطرف التاني مش هيقدر يعوضني عنها، ومش هبقى أنا وهبقى واحدة تانية مكسورة، كأن متاخد مني ابني".

 

وأضافت: "قبل الجواز بقول لزوجي أنا مش هسيب الرقص وأول ماتزهق متصاحبش حد تعالي قولى وأنا أمشي".

 

واستكملت: "أنا اتخنت كتير عشان أنا مش فاضية ، كان زمان شغلي من 9 بالليل ل 6 الصبح بعرف إني اتخنت ومش بواجه أنا بمشي، لو عايزة أكمل هكمل ولو عايزة أمشي همشي بس أنا بفضل أمشي، ومش بندم ع القرار ده لأني باخد القرار بعد ماستنزف طاقتي".

 

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