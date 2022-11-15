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خنت زوجي مع خطيبي الأولاني.. خايفة من ربنا وعايزة اعترف له أعمل أيه؟

919
ارشيفية
Native
Teads
الثلاثاء، 15-11-2022 10:38 ص


"غلطت غلطة كبيرة، وكل يوم بفكر أقتل نفسي، عشان أنا استاهل الحرق، لأن زوجي لم يستاهل مني أن أفعل فيه هذا الأمر، وهو في يوم ضعفت وقابلت خطيبي الأولاني وحصل بيننا علاقة غير كاملة.. وأنا حاليًا ندمت وحاليًا بصلي وأقرأ قرآن وبقيت براعي بيتي واولادي وزوجي ولكن طوال الوقت لدي احساس إن ربنا لم يسامحني.. وأريد أن أخبر زوجي.. أعمل إيه؟

سؤال  تلقاه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليقول في رده إن الخيانة مُرة وتجعل حياة الإنسان مرارًا، منوها إلى أنها نوع من أنواع المعصية التي تكون أشد وقاحة، فكل ما تعلق بالعرض يعد أمرا وقحا.

وأضاف عثمان، في لقائه ببرنامج،" الدنيا بخير" المذاع عبر فضائية" الحياة" أنه دائما الإنسان الذي يحفظ عرض غيره ويحفظ حقوق غيره فهو يعيش مطمئنا، مستنكرا خيانة المرأة لزوجها الذي أعطاها كل الأمان.

ونصح أمين الفتوى كل امرأة بأنه يجب عليها أن تفكر ألف مرة قبل خيانتها لزوجها الذي أعطاها الأمان واستأمنك على عرضه وبيته، وعليك ان تخجلي من الله-سبحانه تعالى-ومن المجتمع لو اطلع عليك.

وأوضح عثمان أن كثيرا جدًا المرأة تجري خلف حاجتها هي وتنسى أولادها وزوجها ونظرة المجتمع لها وتنسى الله أولا وآخرًا.

ووجه أمين الفتوى بعض النصائح للسائلة، أولها أن تتوب إلى الله فيقبل الله التوبة، وعليها ان تندم لأن الندم توبة كما قال النبي-صلى الله عليه وسلم-، وعليها أن تعلم أن الله يغفر، ولكن لا تخبر زوجها بأي شيء، لأن الزوج لا يغفر هذا ابدًا.

وحذر عثمان السائلة بعدم كشف ستر ستره الله عليك وهذا لأن الله لا يحب من العبد ذلك، طالما أن الله ستر فالعبد يتوب والله يغفر.
 

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