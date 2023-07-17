خمسيني ومعاق.. قرار عاجل للنيابة في واقعة الاعتداء الجنسي بكفر الشيخ

أصدرت نيابة مركز مطوبس في كفر الشيخ، قرارًا عاجلًا بشأن اتهام خمسيني بالتعدي على معاق ذهنيًا بقرية العالي، وذلك بعد إحالة شكوى أهالي القرية بخصوص ذلك إلى مركز شرطة مطوبس لاتخاذ اللازم قانونًا حيالها.

وأمر فليوباتير ناصر حنا، وكيل نيابة مركز مطوبس، عرض المجني عليه المعاق على مصلحة الطب الشرعي للكشف عليه للتأكد من حدوث تعدي عليه من عدمه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط وإحضار المشكو في حقه.

وكان وكيل نيابة مركز مطوبس ياشر التحقيقات بشأن تلك الواقعة، تحت إشراف المستشار محمد صالح، مدير النيابة، والمستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ، واستمع إلى أقوال أهالي قرية العالي مقدمي البلاغ، والمجني عليه المعاق الذهني على سبيل الاستدلال.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما لجأ أهالي من أبناء القرية إلى نيابة مركز مطوبس بشأن تقديم شكوى رسمية للنيابة يتهمون فيها المدعو "م.م"، 58 عامًا، بالتعدي جنسيًا على أحد المعاقين ذهنيًا مستغلا حالته المرضية في أحد الأماكن التابعة للمشكو في حقه داخل القرية بعيدًا عن أعين الناس.

كشف كل من خضر حسن رجب خليل، وخليل صبري محمد خليل، وأحمد محمد محمد خليل، ورامي عابد علي زايد، عن رؤيتهم المجني عليه "ب.م"، 46 عامًا، في حالة انهيار تام ويلوح لهم بعبارات الاعتداء عليه جنسيًا من المشكو في حقه وبمراجعة الأمر من خلال فحص الموضوع في القرية تبين لهم صحته.

وأوضحوا في شكواهم أن المشكو في حقه كان دائم الاعتداء جنسيًا عليه وفق ما تفهموه من المجني عليه الأمر الذي أثر نفسيًا فيه وأصبح في حالة انهيار تام.

ووفق ذلك وبعد عرض الشكوى على نيابة مركز مطوبس وجه فليوباتير ناصر حنا، وكيل النيابة شكوى الأهالي إلى مركز شرطة مطوبس لاتخاذ اللازم قانونًا نحو الشكوى بسؤال الشاكين وعرض المحضر على النيابة العامة.

حُرر بذلك المحضر رقم 12963 لسنة 2023 جنح مركز شرطة مطوبس وبالعرض على نيابة مطوبس تحت إشراف المستشار محمد صالح، مدير النيابة أصدرت قراراتها السابقة فيما تستكمل باقي التحقيقات حيال الواقعة