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"اعتبرني أختك".. تفاصيل معاشرة مندوب مبيعات طالبة تجارة داخل شقته

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ارشيفبة
الأربعاء، 21-06-2023 08:57 ص

أحال المستشار طارق حسنين المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية مندوبًا بشركة شحن إلى محكمة الجنايات لاتهامه بخطف سيدة متزوجة “طالبة بكلية تجارة” وإقامة علاقة معها عنوة واستمعت النيابة. لأقوال المجني عليها

 

نص أقوال المجني عليها

 

س/ ما تفصيلات شكواك؟

 

ج/ اللي حصل أنى كنت متخانقة مع لؤي جوزي بسبب أكونت الفيس بوك بتاعي وهربت من البيت وأخدت موبایل  علي أساس أروح بيت أهلي في  حلوان و طلعت من مدخل العمارة بتاعتي و مشيت شمال العمارة و مشيت شوية و كنت عاوزة أروح عند محل عصير قصب علشان أهدى شوية و أرجع البيت تاني و حسيت ان جوزي لؤي ماشي ورايا و مكنتش عاوزاه يشوفني علشان ميتخانقش معايا علشان أخدت التليفون بتاعي من وراه ونزلت من البيت و دخلت عمارة  جنب بتاع العصير على طول علشان استخبى فيها من جوزي.

وتابعت: وأنا واقفة سمعت صوت حد نازل من على السلم وطلعت استخبي ما بين الدور الأول و الدور الثاني وعملت   نفسي نازلة من العمارة و شوفت الشخص ده وكان لابس جلابية سودا وقفني و سالني انتي بتعملي ايه هنا قلتله انا دخلت العمارة بالغلط قالي ما فيش الكلام ده انتي حرامية والعمارة مسروق منها حاجات والكاميرا جايباكي و مسكني من أيدي و قالي أنا مش همشيكي من هنا غير لما المباحث تيجي و قلتله سيب ايدي و متلمسنيش و لو سرقت حاجة انا موجوده اهو وريني الكاميرات اللى بتقول عليها وقام منزلني على الدور الأول قدام باب شقة.

وقالت: وفهمني أن فيها سكان العمارة اللى مسروق منها الحاجات و هما قاعدين جوا وقالي ادخلي  لحد المباحث ما تيجي و خبط على الباب و محدش رد و سمعته بيقول أنا افتحي على أساس ان فيه حد عنده في الشقة طلع مفتاح الشقة وقام فاتحها بالمفتاح ده و لما فتح الباب لاقيت الصالة فاضية و مفيهاش حد ابتديت أعلي صوتي عليه و أقوله هما فين الناس دول انت بتضحك عليا و لما صوتي بقى عالي قام مطلع سلاح أبيض صغير  وقالي انا مش عاوز منك حاجة انا عاوزك نص ساعة و قلتله هو انت مش متجوز ترضى حد يعمل كدة في أختك او أمك أو مراتك حرام عليك أنا متجوزة وكل الموضوع اني متخانقة مع جوزي و سايبة طفل صغير و أنا واقعة في مشكلة أبوس إيدك سيبني  و قعدت اتحايل عليه.

وأوضحت:  و بعدها قام ضربني و بعدها لقيته بيطلع سيجارة حشيش ملفوفة و قالى انا هشربها تكوني دخلتي الحمام وقلعتي  ومسبنيش  وبعدين عمل معاي علاقة غصب عني وبعد ما خلص فتحلي الباب وقابلت تلت رجاله في العماره وست وحكتلهم مصدقوش وقالوا ده اكتر حد محترم في العماره وبعدين جابوا الكاميرات وبصوت وشافوا وكلموا المباحث وقبل ما ندخل عليه مراته جت وفتحت الباب وقبضوا عليه.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  خطف المجني عليها كرهاً عنها بأن أقتادها عنوة لداخل العين محل سكنه بعد أن أوعز لها بتسليمها إلى الشرطة لارتيابه فيها بأنها تقوم بالسرقة أو يتركها إذا قامت بعلاقة معه.

 

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