عاشرها لمدة عام دون التمكن من فض بكارتها.. مفاجأة في تقرير طالبة العمرانية





علاقة غير شرعية نشأت بين شاب عشريني، ومراهقة لم تتجاوز الـ16 سنة، رمى عليها شباك الحب، وهي منحته حبها في الخفاء.

وعلى مدار عام، ارتمت في أحضان عشيقها. فسلب منها أعز ما تملك. منحت جُل حبها واهتمامها للعشيق، وبعدما طلبت منه الزواج هرب منها، "محدش ضربك على ايدك".

لم تجد المراهقة سبيلا سوى التوجه إلى والدها وقصت له ما حدث، فما من الأب إلا التوجه إلى قسم شرطة العمرانية، لتحرير محضر ضد المتهم، "ياباشا الواد لعب بعقل البنت وعاشرها معاشرة الأزواج".

تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، توصلت إلى قيام المتهم بمعاشرة المجني عليها معاشرة الأزواج، فيما أقر المتهم إبان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه للواقعة.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين أن غشاء البكارة لم يتأثر، وبعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، المتهم بهتك عرض الطفلة، إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة كامله بغير قوة أو تهديد بأن أوهمها بوجود علاقة عاطفية فيما بينهما، وما أن ظفر بها حتى عاشرها معاشرة الأزواج.