خطيب مسجد في العراق يهاجم محمد رمضان بألفاظ نابية

الأربعاء، 15-12-2021
09:45 ص
هاجم الواعظ الشيعي العراقي
جعفر
الإبراهيمي، الفنان محمد رمضان
بعد حفله الأخير في بغداد الأسبوع الماضي.
وقال الإبراهيمي خلال إحدى خطبه: “واردات حفلة محمد رمضان
في بغداد 4.5
مليار دينار عراقي
(3.1 مليون دولار تقريبا)، وهذه الأموال التي صرفت على مخنث
داعر أسود خبيث، تشكل انتكاسة يجب ألا تمر بسلام”.
ورد رمضان عليه مرفقا الفيديو قائلا: “كيف من بيت الله تعترض على لوني الذي
خلقه الله”.
وأضاف: “عموما، أنا مسامح حبا واحتراما للشعب العراقي
، وكل الاحترام
والتقدير لكل الأديان والطوائف”.
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