خطوبة أصغر عرسين في مصر.. العريس: أنا فاتح بيتين

تداول رواد التواصل الاجتماعي عدد من الصور لخطوبة أصغر عروسين في مصر ما أثار جدلا واسعا.

وقال رواد مواقع التواصل أن عمر العروسين 13 عاما، ووجهوا لهما انتقادات بسبب صغر عمرهما.

وفي السياق نفسه قال عبده نجم، أصغر عريس في مصر: "أنا عندي 17 سنة من محافظة الإسماعيلية وخطيبتي اسمها منة قدري من القاهرة عمرها 17 سنة، ولا تجمعنا صلة قرابة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" بقناة "صدى البلد": "أنا ومنة قدري خطيبتي مطربين بنغني واتقابلنا في حفلة واتعرفنا على بعض وعملنا فيديوهات مع بعضنا والفيديوهات أول لما نزلت عملت تريندات والأيام عدت وبعدين خطبتها".

وأضاف: "لسه مش هنتجوز دلوقتي بس أنا الحمد لله بغني ومعايا فرقة وفاتح بيتين بيتنا وبيت أخويا ومعايا فرقة فيها 25 واحد أنا اللى بصرف عليهم".







