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شبهة جنائية.. فتح تحقيق في وفاة «مارادونا» وتشريحه

دييجو-مارادونا
مارادونا
 
الخميس، 26-11-2020 03:19 م المصريون

أمر المدعي العام لمدينة San Isidro المجاورة للعاصمة بونس آيرس، بفتح تحقيق في وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني «مارادونا»، طالبًا بإجراء تشريح لجثمان الراحل، بسبب شبهة جنائية.
وتوفي دييغو مارادونا بقصور في القلب، نتج عنه فشل وظيفي حاد بالرئة، لم يقو عليه وتوفي فجأة ، وذلك بحسب تقرير لأطباء شرعيين، قاموا الأربعاء بتشريح استمر ساعتين لجثته.
ويأتي طلب التشريح والتحقيق لمعرفة سبب الوفاة، لأن السلطات تبلغت بوفاةه الساعة الواحدة والثلث بعد ظهر الأربعاء، أي بعد 13 ساعة و20 دقيقة من الوفاة التي حدثت الساعة 11 مساء الثلاثاء، كما لأن عددا من الأشخاص، ليسوا من عائلته مباشرة، كانوا في المكان الذي توفي فيه، فقد كان برفقته في منزله بمدينة Tigre البعيدة 28 كيلومترا عن العاصمة، كل من ابن أخيه ومساعده وحارس أمني منتدب من شركة تتولى حمايته، إضافة إلى ممرضة وطباخة، وهو ما وجده 4 محققين.
 

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