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"خطأ فادح" في شرب القهوة يضر بالصحة

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الثلاثاء، 23-07-2024 12:13 م

حذر أحد الأطباء من "خطأ فادح" قد نرتكبه عند شرب القهوة الصباحية يمكن أن يضر بصحتنا.

قال سوراب سيتي، طبيب الجهاز الهضمي من جامعة هارفارد: "القهوة جيدة للغاية للدماغ والأمعاء والكبد".

ويوضح أن مادة البوليفينول الموجودة في القهوة يمكن أن تعزز البكتيريا الجيدة، وكذلك التركيز والذاكرة، ما قد يساعد في تأخير ظهور أعراض مرض ألزهايمر.

ولكنه يحذر قائلا: "إن إضافة السكر إلى القهوة يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يزيد من الالتهاب، وهو أمر غير جيد".

كما يشير سيتي إلى مخاطر عدم استخدام القهوة العضوية، ويقول: "القهوة هي واحدة من أكثر المحاصيل التي تحتوي على المبيدات الحشرية، وأنت حقا لا تريد استهلاك المبيدات الحشرية".

وفيما يخص الارتجاع الحمضي، يقترح سيتي استهلاك القهوة التي تخضع لعمليات تحميص طويلة الأمد، لأنها تحتوي على كمية أقل من الكافيين وبالتالي تكون أخف على المعدة.

وينصح سيتي بإضافة حليب الشوفان حصرا إلى القهوة، خاصة بالنسبة لمحبي القهوة مع الحليب.

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