خروج قطار المنصورة عن القضبان والكشف عن الخسائر

السبت، 01-05-2021
12:30 م
المصريون
خرج قطار
«المنصورة – دمياط»، اليوم، عن القضبان أمام مدينة
كفر سعد في محافظة دمياط، نتيجة وجود عطل في التحويلة.
وكشف مصدر طبي بهيئة إسعاف دمياط لوسائل إعلام ، أنه تم نقل
سائق
القطار
، إلى مستشفى كفر سعد لتلقي العلاج بعد أن تعرض لإصابة بكسر في القدم نتيجة
لوقوع الاصطدام بعد تعطل القطار
أمام مدينة كفر سعد.
كان قد خرج قطار
«المنصورة – دمياط»، اليوم، عن القضبان أمام
مدينة كفر سعد في محافظة دمياط، دون وقوع خسائر بشرية نتيجة وجود عطل في التحويلة.
انتقل ضباط المباحث والقيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان
البلاغ وتبين خروج جرار القطار
رقم 47 القادم من المنصورة والمتجه إلى كفر سعد من على
القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
وتوقفت حركة القطار
ات نتيجة وجود الجرار والقطار
في الطريق،
وجارى رفع الجرار لوضعه على الخط مرة ثانية واستكمال طريقة.