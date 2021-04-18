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أول فيديو لانقلاب قطار طوخ والصحة تكشف عدد الضحايا

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الأحد، 18-04-2021 04:27 م

في واقعة أليمة، انقلب  قطار بالقرب من قرية سندنهور في مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بعد ظهر اليوم الأحد.
وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بانقلاب عربة قطار بالقرب من قرية سندنهور التابعة لمركز طوخ.وقال مصدر في محافظة القليوبية إنه يجري التعامل مع الموقف بكل جدية من جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة وعلى رأسها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مضيفًا أن هناك أنباء عن وقوع ضحايا ومصابين جراء الحادث.
فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ، محافظة القليوبية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).
وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.
وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ" بالمستشفيات.
 

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