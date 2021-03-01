برد وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الإثنين، 01-03-2021
11:07 ص
المصريون
أعلنت هيئة
الأرصاد
الجوية، أن حالة الطقس
غدا الثلاثاء،مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه
البحري، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة.
ويكون الطقس
معتدلا نهارا على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك امطار خفيفة على
بعض المناطق والرياح نشطة على السواحل وبعض مناطق خليج السويس.
ويكون الطقس
ما
بين الدافئ والمائل للدفء نهارا على محافظات الصعيد، شديد البرودة ليلا يصاحبه
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق والرياح معتدلة.
وحول درجات
الحرارة المتوقعة، على محافظات الجمهورية، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22
للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12، جنوب سيناء وسلاسل
جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 9، جنوب
الصعيد 26 للعظمى والصغرى 11.