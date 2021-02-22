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أمطار ورياح رعدية.. موجة طقس جديدة تضرب مصر

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امطار
 
الإثنين، 22-02-2021 12:44 م المصريون

تضرب البلاد اليوم الإثنين موجة من الطقس السيئ  تستمر على مدار يومين وتنتهي صباح الأربعاء.
وكشف الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز الأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد، تفاصيل الموجة الباردة الجديدة التي تضرب البلاد  مؤكدا أن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ على سواحلنا الشمالية الغربية اعتبارا من اليوم الاثنين، وتشمل فرصا لسقوط الأمطار.
وأكد أن خريطة الأمطار تشمل من السلوم ومطروح غربًا ، مرورًا والإسكندرية ومناطق من شمال الوجه البحرى مثل البحيرة وكفر الشيخ،  مضيفا ان هذه الموجة  تكون ذروتها غدا الثلاثاء لتشمل أغلب محافظات البلاد والأغلب على محافظات شمال الصعيد.
وعن شدة الأمطار قال إنها ستكون من متوسطة إلى غزيرة على شمال البلاد مصاحبا لها سحب رعدية، كما يكون هناك نشاطا للرياح على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.
من جانبه أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، أن الأسبوع الحالي سيشهد سقوط أمطار متوسطة وخفيفة، اليوم الإثنين والثلاثاء، ورياح نشطة شمالا، الثلاثاء، وجنوبا، يوم الأربعاء.
وأشار "فهيم " خلال تصريحات له اليوم ، إلى أنه من المتوقع سقوط الأمطار على مدن القناة وسيناء لتمتد إلى القاهرة غدا الثلاثاء، مؤكدا أن الثلاثاء هو أكثر الأيام التى ستشهد رياح وأمطار شديدة خلال هذا الأسبوع.
ونوه "رئيس مركز معلومات تغير المناخ"  إلى أن هذه الحالة الجوية عبارة عن منخفض جوى على السواحل الشمالية ومطروح أدت إلى تكون سحب وسقوط الأمطار.
 

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