« هيدروكسي كلوروكين» «الصحة العالمية» توصي بعدم استخدامه لـ كورونا

الأربعاء، 03-03-2021
09:10 ص
أوصت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية
، بعدم استخدام عقار
"هيدروكسي
كلوروكين"، للوقاية من فيروس كورونا، وقالت ليس له أثر كبير على المصابين
بالفعل، فيما أكد خبراء المنظمة الأممية أن الاعتقاد بإمكانية التغلّب على
كوفيد-19 بحلول نهاية العام هو أمر غير واقعي، وأن الوباء لا يزال فتاكاً.
وقال فريق خبراء مجموعة تطوير المبادئ التوجيهية بمنظمة الصحة في المجلة
الطبية البريطانية، إنه ينبغي عدم استخدام “هيدروكسي كلوروكين” المضاد للالتهابات
في مكافحة الجائحة، وإنه “لا يستحق” عناء البحث في مزيد من الدراسات بخصوص
العلاجات المحتملة لكوفيد-19.
وقال الخبراء إن هذه “التوصية القوية” تستند إلى أدلة على درجة عالية من
اليقين توصلوا إليها من خلال 6 تجارب عشوائية شملت أكثر من 6 آلاف مشارك ممن يُعرف
بتعرضهم لكوفيد-19 ومن لا يُعرف بتعرضهم له.
وقال خبراء منظمة الصحة العالمية
إن “اللجنة تعتبر أن هذا العقار
لم يعد من
أوليات البحث، وأن الموارد يجب أن توجه بدلا من ذلك لتقييم عقاقير أخرى واعدة
للوقاية من كوفيد-19”.