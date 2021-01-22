خبر سار يسعد جميع من يقيم على أراضي السعودية

الجمعة، 22-01-2021
04:10 م
الطيب حسين
كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية
انخفاض معدل البطالة بين السعوديين، إلى 14.9% خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 15.4% خلال الربع الثاني من نفس العام.
كذلك انخفض أيضًا معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 8.5%، وفي المقابل ارتفع معدل البطالة للسعوديين بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2019 بمقدار 2.9 نقطة مئوية.
وبلغ إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين وغير السعوديين 59.5% خلال الربع الثالث من عام 2020، وذلك بارتفاع قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام.