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بالفيديو.. "الفيفا": السعودية مُبهرة.. ونطالب السلطات بهذا الأمر

ارشيفية
أرشيفية
 
الأربعاء، 06-01-2021 09:50 م الطيب حسين
أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، عن انبهاره بالمملكة العربية السعودية.

جاء هذا في مقطع فيديو تداولته مقاطع سعودية عدة، حيث صرح قائلًا: "أنا في غاية الانبهار هنا في الرياض، أذهلتني الاحترافية والشغف والمهارات".

وتابع في رسالة للسلطات: "نحتاج إلى دعم الدول الكبيرة ومن ضمنها السعودية". جاء هذا على هامش زيارته المملكة العربية السعودية اليوم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين نحو تحقيق مستقبل زاهر لرياضة كرة القدم وبحث سبل التعاون بين الجانبين بما يخدم هذه الرياضة الشعبية.

وقال إنفانتينو في حديثه: "زيارة كانت إيجابية لمقر الاتحاد السعودي للوقوف على مدى الاحترافية التي يتمتع بها عمل الاتحاد، وأعلم مدى عشق السعوديين لكرة القدم".

الطيب قام بالإرسال اليوم، الساعة 8:30 م
 

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