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خانها مع حريم الجيران.. زوجة تنتقم من زوجها بطريقة لا تخطر على بال

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السبت، 20-08-2022 09:35 ص
قررت زوجة الانتقام من زوجها بطريقتها التي لا تخطر على بال، وذلك بعد أن تأكدت من خيانته لها أكثر من مرة.
وقررت الزوجة تأديب زوجها مستعينة بأشقائها، كي يتأديب عن فضحهم امام الجيران بالتحرش بهم وخيانتها.
وقالت ازلوجة: تركنا منزلين سابقين بسبب تحرشه بالجيران ما تسبب لنا في الكثير من الفضائح .. ولكن الطامة الكبرى حيت تفاجأت من أيام بجارتي في المنزل الثالث تقول لي : شوفي حل في زوجك لأنه كان هيخرب بيتي .. كل ما يشوفني بنشر الغسيل يقعد يصفرلي في البلكونة لحد ما رمى ورقة عليها رقم تليفونه والمصيبة إن اللي اكتشف الورقة دي زوجي .
وأردفت: بعد تكرار خياناته هذه المدة استعنت بأشقائي وحكيت لهم ما حدث وطلبت منهم أن يقومه بمدّه (ضربه) على قدميه بالخيزرانة، حيث قاموا بتكتيفه ومدّه حتى ظل يصرخ ويصرخ ويتوسل كي نرحمه .
وتابعت: قولوا عليا ست مفترية أو مستقوية لكن دا درس له أحسن من اللي كان بيعمله .
 

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