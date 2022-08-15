تهز المنصورة.. تعثر على زوجها ميتًا بجوار الخادمة بملابسه الداخلية

الإثنين، 15-08-2022
10:10 ص
اهتزت مدينة مبارك بالمنصورة
محافظة الدقهلية، على وقع حادثة غريبة، بعد
عثور ربة منزل
32 عامًا ، على زوجها 31 عامًا، ميتًا بجوار الخادمة
التي تبلغ من
العمر 38 عامًا، بملابسه الداخلية بينما كانت الخادمة
ترتدي البيجامة.
ولم تعثر الزوجة
على زوجها في شقتهما، وبالبحث تفاجأت بجثته ملقاه بجوار
سيارته في جراج العمارة بينما كانت الخادمة
ميتة وتجلس في الكنبة الخلفية للسيارة
مرتدية بيجامة.
تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد
الهادي مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من ربة منزل
بالعثور على جثتي زوجها والخادمة
داخل جراج أسفل منزلها بمنطقة مدينة مبارك.
انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة
إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن
الجراج بالطابق الأرضي على مساحة 10 أ متار تقريبا، بعقار مكون من 5 طوابق، ووجود
جثتي "أ.ش.ع" 31 عامًا، مندوب أدوية، ومقيم في مدينة مبارك، مسجى على
جانبه الأيمن بأرضية الجراج بجوار سيارته، ويرتدي ملابسه الداخلية،
و"هـ.م.ع" 38 عامًا، حاصلة على معهد فني تجاري، ومقيمة بطلخا، جالسة
بالكنبة الخلفية للسيارة، ترتدي بيجامة منزلية، ولا يوجد بهما أى إصابات ظاهرية.
كما تبين وجود كافة متعلقاتهما الشخصية.
بسؤال زوجة
المتوفى "أ.م.ح" 32 عامًا ربة منزل
، أقرت بغياب
زوجها، وأثناء تفقدها سيارته، المتوقفة بالجراج، تفاجئت بالواقعة، وأضافت أن
المتوفاة، تعمل خادمة
لديها بالمنزل، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
بسـؤال شقيق المتوفاة "م.م.ع" 42 عامًا فني كهرباء بشركة الدلتا
للأسمدة بطلخا ومقيم في طلخا، أقر بورود اتصال هاتفي له مـن أحد الأشخاص يفيد
بوفاة شقيقته.
وأضاف أنها متغيبة عن المنزل مساء أمس، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.
حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، والتي انتقلت وناظرت
الجثامين وقررت نقلهما إلى مستشفى المنصورة
الدولي وطلب تحريات إدارة البحث
الجنائي حول الواقعة.