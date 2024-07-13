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خالد يوسف يكشف عن رأيه في المخرج محمد سامي: أعماله فيها مبالغة

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خالد يوسف و محمد سامي
السبت، 13-07-2024 11:45 ص نسمه عبد الوهاب
كشف المخرج خالد يوسف، عن رأيه في أعمال المخرج محمد سامي، وأكثر الأعمال التي يتمنى تقديمها.
خالد يوسف: أعمال محمد سامي فيها مبالغة
وقال خالد يوسف، في تصريح لبرنامج «تفاعلكم» على قناة العربية: «محمد سامي مخه كويس أوي، وبيختار أعمال درامية كويسة، وأعماله ناجحة جماهيريًا لأنه بيلعب على حتة المبالغة اللي بتثير الناس وبتخليهم يتفرجوا والفئة العمرية اللي بتتفرج على المسلسلات بشكل دائم وبيعرف يشدهم».


وأضاف خالد يوسف :«أطمح لتقديم عمل عن الأندلس وكنت أتمنى أخرج معظم أفلام عاطف الطيب، في نجوم كتير اكتشفتهم وأنكروا، ولا يعنيني هكتشف غيرهم».

آخر أعمال خالد يوسف

يُذكر أن آخر أعمال خالد يوسف، هو مسلسل «سرة الباتع» الذي عُرض في رمضان 2023، شارك في بطولته عدد كبير من الممثلين في مقدمتهم أحمد السعدني وأحمد فهمي وحنان مطاوع وأحمد عبدالعزيز وخالد الصاوي، وريم مصطفى وعمرو عبدالجليل وحسين فهمي وبيومي فؤاد، وأحمد وفيق وصلاح عبدالله وهالة صدقي.

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