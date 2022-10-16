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خائف ومرتبك.. فيديو أول ظهور لزوج «عروس الإسماعيلية» أثناء محاكمته

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الزوجان
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الأحد، 16-10-2022 12:49 م
ظهر زوج الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ" عروس الاسماعيلية"، لول مرة في المحكمة اليوم بعد القبض عليه بتهمة الاعتداء على زوجته.
وقررت محكمة جنح الإسماعيلية، اليوم الأحد تأجيل محاكمة "عريس الإسماعيلية" زوج السيدة مها المعروفة إعلاميًا بـ"عروس الإسماعيلية" والمتهم بالاعتداء بالضرب المبرح على زوجته.
كانت حررت السيدة المعروفة إعلاميًا بـ"عروس الإسماعيلية" محضرًا تتهم فيه زوجها بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابات بها، وذلك بعد مرور حوالي 8 أشهر على الزواج.

كانت عروس الإسماعيلية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقاطع فيديو لها أثناء اعتداء العريس عليها بالضرب قبيل الاحتفال بزفافهما في محافظة الإسماعيلية قبل حوالي 8 أشهر، إلا أنهما خرجا في مقطع فيديو جديد عقب الواقعة وأعلنا أنهما يعيشان معًا في سعادة.

وتقدمت "عروس الإسماعيلية" في محضر رسمي حررته في قسم شرطة ثان، ببلاغ تتهم زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث إصابات بها

كان رواد شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تداولوا مقاطع فيديو، قبل حوالي 8 أشهر، لاعتداء العريس على عروسه خلال اصطحابه لها من مركز تجميل في شارع السلطان حسين إلا أنهما عادا للصلح مرة أخرى.









 

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