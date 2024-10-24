حنان تطلب الخلع بسبب العلاقة الزوجية: خايفة أضعف واروح للحرام





وقفت حنان أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع من زوجها بسبب تصرفاته الغريبة معها، حيث قالت أنه يمارس العلاقة الزوجية معها بشكل روتيني وكأنه مجبر عليها، حتى أنه وصل بها الحال لأن تطلبها منه وهو لا يريدها، فما كان منها بعد مرور عامين على الزواج إلا طلب الإنفصال عنه وحينما رفض ذلك قررت طلب الخلع منه.

حنان تطلب الخلع من زوجها في محكمة الأسرة

سردت حنان قصتها مع زوجها قائلة «كان عمري 24 عاما حينما تقدم كريم للزواج مني، وكنت أعرفه من الشركة التي أعمل بها حيث تعرفت عليه بعد العلاقة التي نشبت بيننا في العمل وقربتنا من بعض، ثم طلب مني بعد مرور 6 أشهر على الصداقة في العمل رقم أسرتي وبالفعل قام بالاتصال بوالدي وطلب منه الحضور والجلوس معه، ووافق والدي حينها وتقدم له وتم الاتفاق على كل شيء».

خلافات زوجية

تابعت حنان في قصتها مع زوجها «بعد موافقة أسرتي على الزواج وتمت الخطوبة التي استمرت قرابة 8 شهور فقط كنت أقوم خلالهم بتجهيز شقتي وكانت الأمور والأحداث تقرب بيني وبين زوجي كريم، حتى جاء موعد الزفاف، وتزوجنا في حفل حضره الأهل والأصدقاء، ولم يكن هناك ثمة مشكلات بين العائلتين في تلك الفترة أو حتى بيني وبين كريم، حيث كنت أعيش أسعد الأيام في بداية الزواج بدون أي مؤثرات».

حنان في محكمة الأسرة: خايفة من طريق الحرام

وأكملت حنان قائلة «الموضوع بعد الجواز كان طبيعي زي أي أتنين متجوزين مفيش مشاكل يعني أفتكرها أو حاجة تأثر على العلاقة بيني وبينه، لكن بعد 6 شهور من الجواز كان في حاجة غلط أو حاجة مش مفهومة، كريم كان ممكن يقعد فترة كبيرة من غير العلاقة الزوجية وبقت حاجة عادية جدا بالنسبة له حتى لو أنا لابسة لبس كويس في البيت أو لو عملت أيه مفيش أي تأثير عليه، بالعكس كان الموضوع بالنسبة له عادي جدا».

اختتمت حنان «بعد فترة بدأت أضايق من الوضع ده وسألته هو أنا وحشة أو بتعملي معايا كدة ليه، وكان في حجج ملهاش أي لازمة بالنسبة لي، والموضوع بقى أزمة كبيرة بالنسبة لي ومبقتش عارفة اتصرف ولا أعمل حاجة، وفي النهاية قررت الإنفصال لكن لما طلبت منه هو رفض حاجة زي دي والمشاكل كبرت بيني وبينه وأنا بقيت خايفة أضعف أو أروح في سكة الشيطان، فقررت أروح محكمة الأسرة وأرفع قضية خلع عشان أخلص منه وأفكر في مستقبلي وحياتي».