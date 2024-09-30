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بنت مصر الجديدة تطلب الخلع.. ماذا فعل زوجها مع بنت البواب في شقته؟

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الإثنين، 30-09-2024 02:02 م


"رنا" سيدة أربعينية من أسرة راقية بمصر الجديدة، تقدم لها شاب من بين جيرانها، ووافقت أسرتها على الشاب بسبب شخصيته وأسرته التي تشبه أسرتها إلا أنها وجدت نفسها في النهاية وبعد 8 سنوات زواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة طالبة الخلع منه.

سردت رنا قصتها مع زوجها وتفاصيل 8 سنوات زواج قائلة: «قبل 9 سنوات تقدم محمد للزواج مني وهو أحد جيران أسرتي من سنوات، ووافقت على الزواج كونه شاب محترم وكنت اشاهده وهو يتعامل مع الجيران وبالفعل تمت الخطبة وبعدها تزوجته».

وقالت رنا: «ظروف زوجي المادية كانت متوسطة ونعيش بشكل طبيعي مثل أي منزل ولا توجد مشكلات بيني وبينه، حتى أنه أحضر فتاة لمساعدتي في أعمال المنزل بعد عامين من الزواج، وأخبرني بأنها ابنة أحد حراس العقارات المجاورة لنا وأنها من أسرة بسيطة».

 

تابعت رنا: «الحياة خلال 8 سنوات لم يكن بها مشكلة بيني وبين زوجي تقودني إلى محكمة الأسرة إلا أنه تغير بعد ذلك واكتشفت المفاجأة، بعدما تبدلت أحوال الفتاة التي تحضر لمساعدتي، فقد غيرت ملابسها وبدأت في وضع المكياج».

واختتمت رنا قائلة: «في النهاية اكتشفت أنه على علاقة بالبنت دي وعايز يتجوزها كمان وشوفت رسايل بينه وبينها على تليفونه، ولما واجهته قالي أنتي كبرتي وتفكيرك بقى غريب وبتشكي وخلاص، وبعدها لما حصلت خناقات كتير طلبت الانفصال ولما رفض روحت أرفع قضية خلع عليه».

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