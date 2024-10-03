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همّام يطلب تطليق زوجته بسبب ما فعلته في حفل تخرجها من الجامعة

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الخميس، 03-10-2024 10:51 ص

 

تقدم "همام. م" 33 سنة، صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها بتطليق زوجته، مبرراً طلبه: "جايبة درامز وبترقص في حفلة تخرجها وسط أصحابها الشباب".

يقول الزوج في دعواها التي حملت رقم 1831 لسنة 2023: تزوجت من "سمر.ع"، 25 سنة، زواجًا تقليديًا، بعد ترشيحها من أفراد الأسرة، رغم أنها لاتزال طالبة جامعية.

يكمل الزوج حديثه: تزوجتها في العام الدراسي الأخير، على أن تُكمل دراستها بعد الزواج، وقضينا عام بعد حفل الزفاف كان يحسدنا عليه الجميع.

يشكو "همام" زوجته لمنزل أهلها: "بعد نزول زوجتي للعام الدراسي، لاحظت عليها أنها تهتم بملابسها وشكلها العام بشكل مبالغ فيه، وبعدما اقترحت عليها زيارتها بالجامعة اعترضت ومنعتني، فبدأت أشك في الأمر وبعد زيارة مفاجئة عرفت أنها قد انضمت إلى "شلة من الشباب"، وبعد مواجهتها وعدتني بالابتعاد عن ذلك، وعندما وصلت إلى وقت تخرجها من الجامعة علمت أنها تقوم بجمع أموال من أجل الاحتفال بـ "الدرامز".

يواصل الزوج: لاحظت أن زوجتي لا تكترث لكلماتي ونفذت ما برأسها من أفكار ورتبت إلى حفلة التخرج بالدرامز،وكانت تقف وسط مجموعة من الشباب بالقاعة وتتراقص".

يختتم: طالبت زوجتي بالطلاق مباشرة لكنها رفصت فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق للضرر منها، لاستحالة المعيشة معها، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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