حمو بيكا يفضح عمر كمال وحسن شاكوش.. ويعترف: مراتي قفشتني مع بنات في العربية





حل مطرب المهرجانات حمو بيكا ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور ".

وقال حمو بيكا إنه لم يصرح بأن أفلام الفنان محمد رمضان السبب في غنائه بألفاظ خارجة في بداية مشواره الفني.

وأضاف حمو بيكا: "محمد رمضان يقوم بتمويل فيديوهات الأغاني الخاصة به على يوتيوب من اجل جذب المزيد من المشاهدات"، متابعا: "مشاهدات مش حقيقية".

وتابع حمو بيكا :" كله بيمول.. أنا لو عايز أغنية خاصة بي تجيب 100 مليون مشاهدة هقدر أدفع فلوس واجيب عدد المشاهدات دي".

مصطفى كامل

وقال حمو بيكا ، إن نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل قام بتوجيهنا للطريق الصحيح ، وكنا محتاجين ده من زمان، وفي بداياتي مكنتتش أعرف يعني إيه نقابة أو مصنفات وكنت بغني أي حاجة".

وتابع حمو بيكا :" دلوقتي لو هنزل أغنية تجيب 10 آلاف مشاهدة فقط أنا راضي ".

وقاطعته بسمة وهبة قائلة :" قرار مصطفى كامل بخصوص المهرجانات فضحكوا"، ورد حمو بيكا:" ربنا يخليه وأنا لو بغني كلام وحش محدش هيجبني فرح ".

بغني في كباريهات

وقال حمو بيكا ، :" فرقتي مكونة من 18 فرد يعملون معي ولا أقوم بالغناء بفلاشة مطلقا، وفي مرة وانا شغال مر علينا النقيب مصطفى كامل وأنا كنت بغني والفرقة الموسيقية الخاصة بي بتعزف ".

وتابع حمو بيكا :" أنا بغني في كباريهات عادي وأنا مش بعمل حاجة حرام خالص، وأنا مسلم وموحد بالله والله هو من سيقوم بحسابنا وليس البشر "، مضيفا:" الغناء في الكباريهات شغلي".

سحر عمر كمال

وقال حمو بيكا ، :" عمر كمال عملي سحر عشان مشتغلش وحالي يوقف وعرفت كده لما روحت لشيخ ".

وأضاف حمو بيكا :" الشيخ قالي فيه واحد اسمه عمر عملك عمل عشان متشتغلش والشيخ قالي كلنا هنقعد وهو الوحيد اللي هيشتغل ".

وتابع حمو بيكا :" بعدما ذهب للشيخ فكيت السحر ده بالقرآن ورجعت شغلي "، مضيفا:" صاحبت عمر كمال عشان ميعمليش حاجة تاني ".

انفعال على الهواء

ووجه شيخ العرافين حديثه لحمو بيكا قائلا:" إيه قصة الانسيال اللي اتقطع في البيت على ايد مراتك.. بتاع مين؟".

وانفعل حمو بيكا على شيخ العرافين، قائلا:" بس بقى اهدى شويه فيه كلام مينفعش يتقال كده ".

وتابع حمو بيكا :" في مرة كنت قاعد في العربية مع أصدقاء بنات وكنت لابس ساعة ذكية واتصلت على مراتي بالخطأ وكان يوم أسود عليا في الأخر ".

شتائم الفنانة شمس

وكشف حمو بيكا سبب توجيه الفنانة شمس الشتائم له ، قائلا:" فعلا الفنانة شمس شتمتني"، وتابع شقيق الفنانة شمس قابلني في البيطاش وقالي أنا شقيق النجمة شمس وطلب يتصور ووافقت على التقاط صورة معه ".

وأضاف حمو بيكا :" شقيق الفنانة شمس قالها إني رفضت أتصور معاه وطلعت شتمتني في كل حته "، مضيفا:" انا مكنتش اعرف الفنانة شمس".

حسن شاكوش أصفراوي

وقال حمو بيكا، :" عمر كمال بخيل مش بيدي حد فلوس وأنا مستلفتش منه فلوس خالص، وعمر كمال كان قايلي هجيبلك تكييف هدية ومجبوش لحد دلوقتي ".

وأكمل حمو بيكا :" انا جيت لحسن شاكوش في فيلا بحدائق الأهرام عشان نخلص شغل بينا وذلك بعد فترة طلبت منه فيها المجيء لإسكندرية لإنهاء الشغل"، مضيفا:" حسن شاكوش أصفراوي".