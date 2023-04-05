حمو بيكا يفتح النار على حسن شاكوش ويكشف المستور





حلّ مطرب المهرجانات حمو بيكا ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور".

وقال بيكا: "النقيب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على دماغنا من فوق وهو اللي جاب لنا حقنا".

وأضاف: "المهرجانات اسمها أغاني وليست مهرجانات ونقيب الموسيقيين لا يرغب في تسميتها مهرجانات".

وتابع حمو بيكا:"وافقنا على رغبة مصطفى كامل وأصبحنا نطلق على المهرجانات اسم أغاني ولا نشعر بالحزن مطلقا“ ، مضيفًا:” الأغاني الخاصة بنا لا نطلق عليها أغاني شعبية".

طلعت حسن شاكوش للنور

وشن حمو بيكا، هجوما على حسن شاكوش قائلاً: "حسن شاكوش مظهرش إلا معايا أنا والناس كانت بتسألني مين ده في بدايات حسن شاكوش ، وحسن شاكوش بيغني الأغاني بتاعتي التي خرجت من الاستوديو الخاص بي".

وأضاف حمو بيكا: "الناس كلها عارفة مين السبب في ظهور حسن شاكوش للنور"، مضيفا: "أنا المدرسة في المهرجانات".

شاكوش بيحب السهر

وشنّ حمو بيكا، هجوما على حسن شاكوش قائلاً: "أنا قفلت بنت الجيران لحسن شاكوش وفتحت الأغنية تاني ليه".

وقال حمو بيكا: "حسن شاكوش جاب ناس عشان تتوسط كي أفتح له أغنية بنت الجيران ".

وأضاف حمو بيكا : "لما حسن شاكوش عمل أغنية معايا في بداياته ونجحت قلتله هنعمل شغل كتير، وخدت فلوس من ناس عشان نعمل شغل مع بعضنا لكن حسن شاكوش مجاش وخلف بوعده ".

وتابع حمو بيكا:" حسن شاكوش بيحب السهر ومش بيحب الشغل لكن أنا بتاع شغل بس ، مضيفا: "حسن شاكوش وقع فنيا مؤخرا “، مضيفا:” حسن شاكوش مش مشهور أكتر مني ومش محبوب أكتر مني، انا العالم كله يعرفني ".

ورد حمو بيكا، على تصريحات حسن شاكوش عنه، قائلا:" شاكوش بتكبر على الناس وأنا لما أكون غلبان أحسن ما أكون شراني ".

وتابع حمو بيكا:" مفيش حد يعرف يسوقني في الحياة، وأنا لما بعمل حاجة بعملها من دماغي ومفيش حد بيقولي اعمل ايه ".

واكمل حمو بيكا :" حسن شاكوش مغرور ومتكبر"، مضيفا:" محدش ساعدني في مشواري الفني وانا المدرسة اللي طلعت حسن شاكوش ".

ولفت حمو بيكا :" صديق لي رشحلي حسن شاكوش عشان يغني مهرجان معايا ومكنتش اعرف حسن شاكوش مطلقا ".

فرح حسن شاكوش

وقال حمو بيكا، :" حضرت فرح حسن شاكوش من البداية للنهاية، وحسن شاكوش بيقول الناس كلها جاملته ومحدش خد فلوس بس الله أعلم ".

وتابع حمو بيكا :" لو كل الناس مخدتش فلوس أومال صرف الـ 4 مليون و200 الف على إيه في الفرح، وهناك مطربين حصلوا على أموال من أجل الغناء في فرح حسن شاكوش ".

ولفت حمو بيكا:" معرفش فرح إيه اللي يتصرف عليه 4 مليون و200 ألف جنيه "، مضيفا:" فرح شاكوش متكلفش الرقم ده ممكن يكون اتكلف حوالي 400 ألف جنيه ".

عمر كمال مش بيعرف يغني

وقال حمو بيكا، :" حظي وحش في أصدقائي وبيستغلوا الطيبة بتاعتي، وأنا بساعدهم وبقف جنبهم وفي الأخر بيبعوني "، مضيفا:" أنا اهبل".

وأضاف حمو بيكا :" محدش ساعني في مشواري الفني لكن انا ساعدت كل المتواجدين على ساحة المهرجانات، و انا ساعدت حسن شاكوش وعمر كمال في مشوارهم الفني، وعمر كمال ده كان بياخد 400 جنيه ودلوقتي بياخد في الأوردر حوالي 50 ألف جنيه، وعمر كمال مش بيعرف يغني وصوته مش حلو".

هاني شاكر

وقال حمو بيكا، :" الفنان هاني شاكر عندما كان نقيبا للموسيقيين قعدني في البيت سنتين بدون شغل".

وأضاف حمو بيكا :" اللي عمله معايا ظلم وافتراء وتم إيقافي في توقيت السماح لكل مطربي المهرجانات بالعمل، ودعيت على هاني شاكر لإني كنت مظلوم وربنا جابلي حقي، وعدت للعمل مرة اخرى ".