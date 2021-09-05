المهن الموسيقية تسحب رخصة حسن شاكوش وتوقف رضا البحراوي شهرين

الأحد، 05-09-2021
10:01 م
كشف سعد متولى المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية
عن قرار نقابة المهن الموسيقية بشان حسن شاكوش
ورضا البحراوى عقب التحقيق
معهما اليوم
بسبب الازمة التى نشبت بينهما.
وقال سعد متولى فى تصريح لموقع صدى البلد: قررت النقابة بعد
سماع أقوال كل من حسن شاكوش
ورضا البحراوى ووقف رضا شهرين وعدم حصول حسن شاكوش
على
تصريح مجددا من النقابة والغاء التصريح السنوى الخاص به.
وانتهى التحقيق
مع
كل من حسن شاكوش
ورضا البحراوى بمقر نقابة المهن الموسيقية بسبب ما بدر من جانب الطرفين
حيث تراشقا بالألفاظ عبر صفحاتهما على فيسبوك بعد أزمتهما فى حفل الساحل الشمالى.