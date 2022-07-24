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حلا شيحة تحسم الجدل حول انفصالها: في مشاكل أكبر بكتير

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حلا شيحة ومعز مسعود
Native
Teads
الأحد، 24-07-2022 12:21 م

علقت الفنانة المعتزلة حلا شيحة على الجدل المثار حول طلاقها من زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود.
 وكتبت شيحة على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي :"لكل المتابعين والمحبين على صفحتي وفي الوطن العربي، حابة أقولكم مفيش أي خبر اتكتب عن معز وعني يخص الطلاق صحيح، وكلامي في البوست اللي فات كان كلام عام ولم أقصد به حد معين أبدا".

وأضافت أن زوجها بعيد عن هذا الكلام، وهو سبب كبير لأمور جميلة في حياتها وحياة أولادها، وتابعت :"ومشفتش كتير زي أخلاقه واحترامه، وعيب الكلام اللي بيتقال على صفحات السوشيال ميديا، كله مش صح أبداً".
وقالت شيحة :"والله في مشاكل أكبر بكتير، وحاجات أهم بكتير ممكن نتكلم فيها، وأنا على صفحتي بحب أشارك جمهوري ساعات بمعاني بحسها وبحسهم زيي وبحب أتواصل معاهم وأبقى موجودة معاهم مش أكتر من كدة".
وختمت :"بالنسبة لحجابي أنا قلت بحاول زيي زي بنات كتير وأكيد مش أحسن حاجة، بس أنا كدة دلوقتي والحمد لله، وأنا مش شيخة، أنا إنسانة عادية جداً، ليا حسناتي وليا سيئاتي، والبشر كلهم كدة، فبلاش حد يزايد على حد وبدل ما تتريق أو نقول كلام مش مهم نكون متصالحين مع نفسنا ونبطل نحكم على بعض، إحنا بشر مش ملايكة، يالا أنا مسامحة الكل معلش بشر برده".
 

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