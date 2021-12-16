الجمعة 17 ديسمبر 2021
توقيت مصر 01:04 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أشهر 6 مواقع عربية تعليمية وترفيهية لعام 2021

العثور على جثة رجل عجوز بملابس داخلية حريمي.. وعلاقة شذوذ تكشف الجريمة

صادم.. كاميرا مراقبة توثق لحظة قتل فتاة على يد شاب رفضت الزواج منه

فنانة شهيرة في تصريح جرئ: «أدمنت مشاهدة الأفلام المخلة حتى دمرت عقلي»

بعد تعليق الدراسة في الإسكندرية.. تحذير من الأرصاد لما سيحدث خلال ساعات

اعتقال إسرائيلي وفلسطيني بتهمة التجسس لصالح حماس

سيدتان تمزقان جارتهما بالسكاكين في الشارع ببولاق الدكرور

قلة النوم وقلة التواصل مع الآخرين تصيبك بمرض خطير

مودل سعودية تتخطى الحدود وتظهر ببنطال يظهر منطقة حساسة

حكم بحبس دبلوماسي كويتي وزوجته بتهمة استبعاد خادمتهما

ADS
 

حكم قضائي يُنهي قضية محمد رمضان ضد عمرو أديب

download
ا
Native
Teads
الخميس، 16-12-2021 11:03 ص
أصدر القضاء حكمه في الدعوى القضائية المرفوعة من الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب، بتهمة السب والقذف والتي طالب فيها بتعوض قدره مئة ألف وجنيه واحد عن الأضرار التي لحقت به من جراء هجوم أديب عليه في إحدى حلقات برنامجه "الحكاية".
وانتقد"أديب" فيديو "الفلوس"، الذي نشره الفنان بعد خسارته قضية الطيار أشرف أبواليسر.
وجرت تبرئة عمرو أديب من التهم المنسوبة إليه وفق ما أعلنه محاميه طارق جميل سعيد في صفحته على موقع للتواصل الاجتماعي، : فكتب :"العظماء يكفيهم أسماؤهم".
وكان عمرو أديب علق على فيديو الفنان محمد رمضان، الذي أعلن فيه عن حجز أمواله في أحد البنوك، قائلا: إن محمد رمضان بيضحك علينا، والبلد في غني عن فلوسه، وفلوسك دي بتاعت الطيار اللي مات.. يا مفتري الراجل مات مش كنت تديله فلوسه».
مضيفاً خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن «محمد رمضان لديه إصرار أن يصدر للناس أن الحكومة بتحجز على فلوس الناس، أنت النهاردة بتقول للناس خلي بالك الدولة هتحجز على فلوسكم، وشيلوا فلوسكوا في البيت».
واستكمل كلامه قائلاً: "ياراجل حرام عليك، أنت طرمخت على فلوس الراجل، ربنا كبير يا محمد ربنا كبير يا حبيبي، يا جماعة الدولة لا تمس فلوسكم ومفيش حد فلوسه راحت، مفيش واحد صحي يشرب القهوة زي محمد رمضان، ويقول بلدي أخدت فلوسي، واحنا الصعايدة والفلاحين ومش عارف أية علاقة الكلام دا ببعضه".
وختم أديب حديثه قائلا: "يا محمد يا رمضان أنا لسة عند ندري، يوم ما أكسب القضية، هحط الفلوس كلها وضعفهم لمستشفي أبوالريش ..ربنا يكرمنا وآخد فلوسك اللى في البيت".
 

إقرأ ايضا

2020_6_6_2_52_21_130

العثور على جثة رجل عجوز بملابس داخلية حريمي.. وعلاقة شذوذ تكشف الجريمة

unnamed

صادم.. كاميرا مراقبة توثق لحظة قتل فتاة على يد شاب رفضت الزواج منه

605c3f8a421aa9019a0de502-780x470

فنانة شهيرة في تصريح جرئ: «أدمنت مشاهدة الأفلام المخلة حتى دمرت عقلي»

أخبار متعلقة

Capture

خطيب مسجد في العراق يهاجم محمد رمضان بألفاظ نابية

image

القضاء يُلزم وزارة الداخلية الكويتية بدفع تعويض لفتاة لهذا السبب

19_2021-637705821582280167-228

فيديو لـ محمد صلاح يُجبر «الصحة العالمية» على التعليق

download

القضاء يحسم أمر شطب محمد رمضان من نقابة الممثلين نهائيًا

2021_11_27_3_5_26_285

Mbc تعلن عن المبلغ الضخم الذي حصل عليه صلاح للظهور مع عمرو أديب

r

شاهد/ «صلاح» لأول مرة في حوار تليفزيوني مصري.. من الإعلامي الذي اختاره؟