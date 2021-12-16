حكم قضائي يُنهي قضية محمد رمضان ضد عمرو أديب

الخميس، 16-12-2021
11:03 ص
أصدر القضاء
حكمه في الدعوى القضائية المرفوعة من الفنان محمد رمضان
ضد الإعلامي
عمرو أديب
، بتهمة السب والقذف والتي طالب فيها بتعوض قدره مئة ألف وجنيه واحد عن
الأضرار التي لحقت به من جراء هجوم أديب عليه في إحدى حلقات برنامجه
"الحكاية".
وانتقد"أديب" فيديو "الفلوس"، الذي نشره الفنان بعد
خسارته قضية الطيار أشرف أبواليسر.
وجرت تبرئة عمرو أديب
من التهم المنسوبة إليه وفق ما أعلنه محاميه طارق
جميل سعيد في صفحته على موقع للتواصل الاجتماعي، : فكتب :"العظماء يكفيهم
أسماؤهم".
وكان عمرو أديب
علق على فيديو الفنان محمد رمضان
، الذي أعلن فيه عن حجز
أمواله في أحد البنوك، قائلا: إن محمد رمضان
بيضحك علينا، والبلد في غني عن فلوسه،
وفلوسك دي بتاعت الطيار اللي مات.. يا مفتري الراجل مات مش كنت تديله فلوسه».
مضيفاً خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن «محمد
رمضان لديه إصرار أن يصدر للناس أن الحكومة بتحجز على فلوس الناس، أنت النهاردة
بتقول للناس خلي بالك الدولة هتحجز على فلوسكم، وشيلوا فلوسكوا في البيت».
واستكمل كلامه قائلاً: "ياراجل حرام عليك، أنت طرمخت على فلوس الراجل،
ربنا كبير يا محمد ربنا كبير يا حبيبي، يا جماعة الدولة لا تمس فلوسكم ومفيش حد
فلوسه راحت، مفيش واحد صحي يشرب القهوة زي محمد رمضان
، ويقول بلدي أخدت فلوسي،
واحنا الصعايدة والفلاحين ومش عارف أية علاقة الكلام دا ببعضه".
وختم أديب حديثه قائلا: "يا محمد يا رمضان أنا لسة عند ندري، يوم ما
أكسب القضية، هحط الفلوس كلها وضعفهم لمستشفي أبوالريش ..ربنا يكرمنا وآخد فلوسك
اللى في البيت".