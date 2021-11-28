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Mbc تعلن عن المبلغ الضخم الذي حصل عليه صلاح في حواره مع عمرو أديب

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Mbc تعلن عن المبلغ الضخم الذي حصل عليه صلاح للظهور مع عمرو أديب

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الأحد، 28-11-2021 12:06 م

أعلن الإعلامي عمرو أديب فى برنامجه "الحكاية"، عن إجراء حوار تليفزيوني مع النجم محمد صلاح فى مدينة ليفربول، ولم يعلن موعد عرض الحوار، فيما اكتفى بأنه سيعرض فى إحدى الحلقات المقبلة، عقب انتهاء المونتاج.
وشهدت الأشهر الماضية، جولة طويلة من المفاوضات بين فريق البرنامج وإدارة قناة mbc من جانب، ووكيل محمد صلاح رامي عباس وإدارة فريق ليفربول من جانب آخر، وانتهت بالتوصل لاتفاق يقضي بظهور اللاعب خلال البرنامج، مقابل الحصول على مبلغ مادي يعد الأكبر في تاريخ القناة.
وأعلنت إدارة قناة إم بي سي مصر عن المبلغ الذي حصل عليه محمد صلاح، حيث أكد مسئولو قناة إم بي سي مصر، أن محمد صلاح حصل على مبلغ 650 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 10 ملايين جنيها مصريا، ويعتبر هذا الأجر من أكبر الأجور التي تقوم قناة إم بي سي مصر بمنحها لأحد الضيوف الذين تسضيفهم القناة خلال برامجها، ويرجع هذا الأجر الكبير إلى المكانة الكبيرة للنجم محمد صلاح عند جميع العرب في كافة أنحاء العالم.
من ناحية أخرى، أكدت القناة أن محمد صلاح أصر على الظهور مع عمرو أديب لتكذيب الشائعات التي ظهرت مؤخرا، التي اشارت الى رفض صلاح الظهور مع عمرو أديب بسبب غضبه من الأخير بعد تصريحاته عن أبو تريكة.
 

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