حكم بإعدام 50 شخصًا في دولة إفريقية ارتكبوا هذه الجريمة

الأحد، 30-01-2022
10:08 ص
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن محكمة عسكرية
في جمهورية الكونغو
الديمقراطية قضت ، بإعدام
نحو 50 متهما في قضية قتل خبيري الأمم المتحدة زايدا
كاتالان ومايكل شارب في عام 2017.
وقال توماس فيسي كبير باحثي شؤون الكونغو
في المنظمة، إن مسؤول هجرة محلي
من بين من صدر الحكم بإعدام
هم في حين صدر الحكم على ضابط في الجيش يحمل رتبة
كولونيل بالسجن عشر سنوات.
وأوقفت الكونغو
العمل بعقوبة الإعدام
منذ عام 2003، وبالتالي فإن من صدر
الحكم بإعدام
هم سينفذون حكم السجن مدى الحياة.
لكن فيسي وشقيقة زايدا، قالا إن المحققين تجاهلوا احتمال تورط مسؤولين أرفع
مستوى وإن المحاكمة لم تكن عنوان الحقيقة.
وكانت زايدا، وهي سويدية، وشارب، وهو أمريكي، يحققان في مارس عام 2017 في
عنف وقع بين القوات الحكومية وجماعة مسلحة في منطقة كاساي بوسط الكونغو
عندما
أوقفهما مسلحون على الطريق واقتادوهما إلى حقل وأعدموهما.
وبعد محاكمة استمرت قرابة خمس سنوات تخللتها فترات تأجيل متكررة ووفاة عدد
من المتهمين في الحجز أصدرت محكمة عسكرية
في مدينة كانانجا حكمها أمس السبت