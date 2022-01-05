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شاهد.. رد فعل سفاح الإسماعيلية بعد تأييد حكم إعدامه

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الأربعاء، 05-01-2022 02:26 م

نشر نشطاء ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو للحظة حكم محكمة جنايات الإسماعيلية بالإعدام شنقا على المتهم عبدالرحمن نظمي وشهرته "دبور" والمعروف بسفاح الإسماعيلية.
وكانت محكمة الجنايات، قد أحالت أوراق المتهم خلال جلسة الخميس 9 ديسمبر الماضي، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
وبعث المتهم عبدالرحمن نظمي، برسالة إلى أسرته، أعلن فيها ندمه على ارتكاب جريمة القتل التي هزت الرأي العام في محافظة الإسماعيلية، والمتهم فيها بقطع رأس شخص والسير بها في الشارع.
 

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