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إليكم جمع كلمة «حليب» التي حيرت المصريين وتصدرت مؤشرات البحث

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الثلاثاء، 13-07-2021 03:47 م

تصدرت عبارة "جمع حليب" مؤشرات البحث على جوجل، خلال الساعات الماضية، بعدما قيل إنها طرحت في سؤال طرح في امتحان اللغة العربية للشعبة العلمية بالثانوية العامة، وتفاوتت الإجابات المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
والصحيح أن بعض هذه الكلمات يمكن جمعها، وبعضها ليس لها جمع من جنسها، منها كلمة امرأة وجمعها "نساء"، أما أخطبوط فجمعها "أخاطب"، أما كلمة حليب، فالبعض قال إنها اسم جنس إفرادي لا يمكن جمعه في اللغة العربية، فيما أشار البعض الآخر إلى أنه يمكن جمع الكلمة لتكون "أحلبة" على وزن رغيف و"أرغفة"، أما كلمة بؤبؤ، فقيل إن جمعها "بيابي".
 

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