حركات مثيرة ومخلة.. قرار بوقف مطربة شابة عن الغناء والتحقيق معها

الخميس، 14-09-2023
02:02 م
قرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وقف المطربة فيفي محمد
عن الغناء وتحويلها للتحقيق بسبب فيديو لها مخل لأدبيات المهنة انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
منع المطربة فيفي محمد
من الغناء
و أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا وجاء نصه كالآتي ؛" بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق مع المطربة
فاطمة محمد جابر وشهرتها فيفي محمد
، الحاصلة على تصریح سنوي شعبة غناء
و أضاف البيان :" وتوصية الشؤون القانونية واستنادًا على قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978، وبعد التداول مع النقيب العام ومجلس إدارة النقابة، تقرر النقيب العام سحب التصريح السنوي بالغناء بجلسة التحقيق، ويأتي ذلك بجانب منعها من ممارسة مهنة الغناء وإبلاغ كافة المنشآت السياحية والمتعهدين ومنظمي الحفلات بهذا القرار".
معلومات عن المطربة فيفي محمد
المطربة فيفي محمد مطربة
شعبية من مواليد القاهرة، لها شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة رقصها وغنائها، كما أنها اشتهرت بإقامتها العديد من الأفراح الشعبية.
كما أن فيفي محمد
اشتهرت أيضا برقصتها في الأفراح الشعبية علي أنغام عازف الأورج محمد عبد السلام.
ومن أشهر أغاني فيفي محمد
أغنية “ساعة المصلحة” و أغنية “انا المجنونة” وغيرهم من الاغاني.