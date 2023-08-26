مصطفى كامل يحيل عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب الإساءة للمرأة

السبت، 26-08-2023
05:14 م
نسمه عبد الوهاب
أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن التمثيلية، إحالة مطربي المهرجانات عمر كمال
، وحمو بيكا
إلى التحقيق
.
وتعرض عمر كمال
وحمو بيكا
إلى انتقادات واسعة خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أغنية «أنتي معفنة»، التي اعتبرت تحمل إساءة للمرأة.
وذكر مصطفى كامل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «قررت تكليف الدكتور محمد عبد الله، رئيس لجنة التحقيق
ات وفض المنازعات بإبلاغ الشؤون القانونية لاستدعاء عمر كمال
وحمو بيكا
للتحقيق
الفوري».
وكان الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، قد فتح النار على مغني المهرجانات كزبرة بعد قرار إيقافه عن الغناء بسبب فيديو كليب أغنية «عليا الاطلاق كله بيكدب»، والذي استعان فيه بصورة العالم الكبير أحمد زويل.
وقال حينها مصطفى كامل عبر حسابه بموقع فيسبوك، منشور حول إيقاف كزبرة، ووعلق قائلًا: «بإذن الله.. بداية المذبحة لكل من تسول لهم أنفسهم الاستهتار بالفرصة التي أعطيناها لهم لكي يثبتوا أنهم أشخاص سوية.. القذارة والرداءة مكانها الوحيد هو سلة القمامة وليس المجتمع المصري».