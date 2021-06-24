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شاهد.. سر الدجاجة التي يبلغ سعرها 10 آلاف ريال في السعودية

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الخميس، 24-06-2021 06:22 م

كشف الشاب بندر حسن المداني، عن تفاصيل عشقه لتربية دجاج الزينة والنوادر منذ أكثر من 20 عاماً، قائلا إن محميته تضم الدجاج (السبرايت الأمريكي) الذي يبلغ سعر الجوز منه من 2000 إلى 2500 ريال ودجاج (السيراما الماليزي) الذي يتراوح سعر الجوز منه في السوق من 3 آلاف ريال إلى 10 ألاف ريال حسب مستوى الإنتاج بالإضافة أيضاً دجاج (سبرايت الكريمي) الذي يبلغ سعر الجوز منه من 1500 إلى 2500 ريال ودجاج (القلم الإنجليزي) ويتراوح سعره ما بين 1500 إلى 2000 ريال.
وأشار المداني إلى أن محميته تضم نوع الدجاج المعروف (بالبوم) اللون الأبيض ويبلغ سعر الجوز من 2000 إلى 3700 ريال وكذلك دجاج (الروز) المستورد من أوروبا ويبغ سعره في السوق ما بين 1000 إلى 1500 ريال للجوز الواحد، بحسب صحيفة “المدينة”.
وأوضح أن حرص أيضاً على تربية دجاج (الكوشامو) الألماني الذي يتراوح سعر الطقم منه من 2000 إلى 3 آلاف ريال وتختلف هذه الأنواع من الدجاج وتفاوت أسعارها في السوق حسب مستواها الذي يتم تحديد السعر على أساسها.
 

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