أغرب 3 ولادات لأطفال بأشكال غريبة الأقصر

الأربعاء، 24-11-2021
10:01 ص
شهدت محافظة الأقصر
، خلال الأسابيع الماضية ، ولادات عجيبة ونادرة لثلاثة
أطفال
.
وقال الدكتور حامد سيد حامد، استشاري النساء والتوليد في مدينة الأقصر
في
تصريحات صحفية ، أنه شهد ولادة
ثلاث أطفال
بحالات نادرة بينهم طفلة بدون جلد ،
بنسبة 20% بجسدها يوجد فقط طبقة شفافة تتمزق عند لمسها ، وهي تعاني من متلازمة
الجلد الفقاعي، وهو مرض يصيب طفل واحد من كل مليون آخر .
وتابع ، أنه منذ أسابيع قليلة ، وٌلد على يديه طفل من دون بطن ، مٌشيراً
إلى أن ولادة
ه التي تمت على يديه كانت “الأغرب على الإطلاق” إلى درجة توقع معها
وفاة الطفل، وهذا ما حصل في اليوم التالي مباشرة، كما أن هناك حالة أخرى تخص ولادة
طفلة بشعر أبيض في رأسها وعينين زرقاوين.
وأضاف حامد ، “من المؤكد أن الصعيد يحتاج لبرامج توعية كثيرة، تحذر من
خطورة زواج الأقارب، الذي يعد التفسير الوحيد وراء انتشار ظاهرة ولادة
الحالات
النادرة للأطفال
”.