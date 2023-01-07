جورج وسوف في حالة حرجة.. والكشف عن سبب وفاة نجله وديع

السبت، 07-01-2023
09:38 ص
كشف الإعلامي اللبناني
نيشان عن سبب وفاة وديع وسوف نجل المطرب السوري جورج وسوف
، أمس الجمعة.
وأفاد نيشان حسب
تليفزيون"الجديد":أن الوفاة جاءت بسبب عملية جراحية أجراها قبل أيام، وتسببت
في مضاعفات حدثت له، أدت إلى الوفاة.
وتوفي الجمعة،
وديع جورج وسوف
؛ نجل الفنان جورج وسوف
وذلك بأحد المستشفيات في بيروت بعد معاناته
من نزيف.
وكشفت الإعلامية
اللبنانية نضال الأحمدية تفاصيل الحالة الصحية للفنان السوري جورج وسوف
، التي طرأت
عليه عقب رحيل نجله وديع مساء الجمعة.
وكانت وسائل إعلام
لبنانية أفادت بأن الفنان السوري فور علمه بخبر وفاة نجله سقط مغشيا عليه، وبعد إفاقته
دخل في حالة انهيار عصبي، وتم نقله إلى المستشفى.
وقالت نضال الأحمدية
في تصريحات: "جورج وسوف
عندما سمع بخبر وفاة نجله أصيب بحالة انهيار عصبي، ونقل
على الفور إلى الطوارئ".
وأضافت أنه
"يتلقى حاليا العلاج المطلوب، إذ إن الأطباء يحاولون أن يجعلوه ينام من خلال العقاقير،
حتى يهدأ من هذا الانهيار".
وأشارت إلى أن
"ما حدث هو مصيبة كبيرة على وسوف، وعلى شاليمار زوجته، الله يصبرهم ويصبرنا جميعًا،
لأن وديع كان عزيز علينا جميعًا".
وديع توفي في مستشفى
"مار يوسف" على إثر مضاعفات خطيرة ناتجة عن عملية تكميم للمعدة أجراها قبل
أسبوع
تطورات حالة جورج
وسوف الصحية بعد نقله للمستشفى عقب وفاة نجله وديع.
وكانت وسائل إعلام
لبنانية كشفت أن "وديع" أجرى جراحة تكميم للمعدة، قبل أسبوع، وعاد إلى المنزل،
إلا أنه تعرَّض لمضاعفات خطيرة، مساء الخميس، مما دعا إلى نقله للمستشفى، قبل أن يفارق
الحياة.