الأحد 08 نوفمبر 2020
توقيت مصر 14:13 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فرج عامر يفاجي الأهلي بهذا الطلب

قرار صادم من " جوجل " خاص بهواتف الأندرويد

العناني يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

رسالة هامة من "شوبير" للمسئولين قبل نهائي أفريقيا

إعلامي بقناة الأهلي يفتح النار ضد رمضان صبحي

رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي رئيس تنزانيا

بشري سارة من الكويت لمخالفي الإقامة

أول قرار لـ " ميلانيا " بعد خروج " ترامب " من البيت الأبيض

بركات : يحسم موعد وصول المحترفين لمعسكر توجو

الكشف عن هوية من أبلغ بايدن وترامب بالنتيجة

ADS
 

توافد الشباب أمام اللجان للأدلاء بأصواتهم بالأزبكية

حححححح
صورة من الواقعة
 
الأحد، 08-11-2020 11:45 ص إيمان هاني

شهدت لجان الاقتراع توافد أعداد كبيرة من الشباب بمنطقة الأزبكية بالقاهرة، قبيل فتح اللجان الانتخابية للأدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020  . 
وكانت فضائية "إكسترا نيوز، اليوم الأحد، رصدت أجواء بدء التصويت خلال اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020  بمحافظات الجمهورية ،لافتة إلى أنه تم فتح لجان الاقتراع أمام الناخبين وسط إجراءات احترازية مشددة، بالإضافة إلى انتشار أمني مكثف لقوات الأمن لتأمين العملية الانتخابية.
وأكدت أن مقار اللجان الانتخابية شهدت توافد أعداد كبيرة من المواطنين أمام اللجان للأدلاء بأصواتهم  في انتخابت النواب 2020 منذ فتح أبواب الاقتراع للتصويت في الــ9 صباحًا.
ووفرت الجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية مقاعد لكبار السن وكمامات للناخبين
لتيسيرات عملية الاقتراع بجميع مقار اللجان الانتخابية داخل المحافظة.

 

إقرأ ايضا

ارشيفية

بشري سارة من الكويت لمخالفي الإقامة

هنادي مهنا ومحمد رمضان

تعليق ناري من هاني مهنا علي حضور حمو بيكا وشاكوش زفاف نجلته

أسامة جلال

نجم المنتخب الأوليمبي: أنا أهلاوي من صغري ومدربي أجبرني على ارتداء قميص الزمالك

أخبار متعلقة

الدكتورة مايا مرسي

مايا مرسي للسيدات : صوتك بيرسم مستقبل أولادك