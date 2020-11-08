توافد الشباب أمام اللجان للأدلاء بأصواتهم بالأزبكية

الأحد، 08-11-2020
11:45 ص
إيمان هاني
شهدت لجان الاقتراع توافد أعداد كبيرة من
الشباب
بمنطقة الأزبكية بالقاهرة، قبيل فتح اللجان
الانتخابية للأدلاء بأصواتهم خلال
اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
2020 .
وكانت فضائية "إكسترا نيوز، اليوم
الأحد، رصدت أجواء بدء التصويت خلال اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
2020 بمحافظات الجمهورية ،لافتة إلى أنه تم
فتح لجان الاقتراع أمام الناخبين وسط إجراءات احترازية مشددة، بالإضافة إلى انتشار
أمني مكثف لقوات الأمن لتأمين العملية الانتخابية.
وأكدت أن مقار اللجان
الانتخابية شهدت توافد
أعداد كبيرة من المواطنين أمام اللجان
للأدلاء بأصواتهم في انتخابت النواب 2020 منذ فتح أبواب الاقتراع
للتصويت في الــ9 صباحًا.
ووفرت الجهات المعنية القائمة على العملية
الانتخابية مقاعد لكبار السن وكمامات للناخبين
لتيسيرات عملية الاقتراع بجميع مقار اللجان
الانتخابية داخل المحافظة.