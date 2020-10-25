الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

مايا مرسي للسيدات : صوتك بيرسم مستقبل أولادك

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
 
الأحد، 25-10-2020 01:42 م إيمان هاني

طالبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، جميع السيدات والفتيات بالنزول والمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020.
وقالت "مرسي" خلال رسالتها عبر فضائية "صدى البلد"، :" يجب على النساء أن تشارك انتخابات النواب 2020 مثل مشاركات السابق، معقبة :" بقول لكل سيدة بتحب بلدها وبتخاف عليها لازم تنزلي تشاركي في انتخابات مجلس النواب".
وتابعت :" إنتي شرفتي مصر في كل الانتخابات اللي قبل كده كملي دورك الوطني ده حقك، صوتك أمانة وبيفرق خلي صوتك دايما مسموع "، مضيفة :" صوتك بيرسم مستقبل أولادك وبناتك ومصر بك أقوى ".
وقد انطلق ماراثون المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، اليوم السبت، والذي يستمر حتى غدًا الأحد في 14 محافظة

 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

أخبار متعلقة

أحمدموسي

موسى :"الأمر أصبح خطير و القادم صعب"

مرتضى-منصور

مرتضى منصور: أنا مش قليل الأدب

1310164223ldzaqclj

سر ينشر لأول مرة عن السادات .. يرويه أبو الغيط

شوقي علام

المفتى: تصدينا لهذا الادعاء الكاذب

ءءءءءءءءءءءءءءءءء

خبر سار لـ"5000" أسرة من غير القادرين بالجيزة

سسسسسسسسسسسس

والد المحامي طارق جميل: نجلي لم يقصد الإساءة للدولة