الجاني مهندس مدني.. عاشر الطالبة ثم قطعها إلى 5 أجزاء (صور)

الأربعاء، 04-08-2021
10:03 ص
أصبحت الطالبة
الجامعية أزرا غولجاندام حيات أوغلو الاسم الأكثر انتشارا في تركيا منذ صباح أمس
الثلاثاء، بعد الكشف عن مقتلها بجريمة
وحشية، على يد رجل أربعيني في مدينة
أنطاليا، جنوبي البلاد.
الجريمة
أثارت
غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبة
ناشطات نسويات باتخاذ إجراءات من
أجل حماية المرأة التركية، واعتبرن أن تكرار الجرائم بحقها بات ظاهرة لا يوقفها أي
رادع وفقا لموقع الحرة .
وانتشر هاشتاج
عبر موقع “تويتر” باسم الطالبة
البالغة من العمر 21 عاما، تصدر قائمة “الترند
التركي”. وشارك من خلاله أكثر من 250 ألف مستخدم.
وفي تفاصيل
الجريمة
قالت صحيفة “حرييت” المقربة من الحكومة التركية إن السلطات عثرت على جثة
الطالبة
في إحدى غابات أنطاليا، الأحد، بعد إلقائها القبض على المدعو “م.أ”، وهو
مهندس
مدني ومالك مكتب للعقارات.
ووفقا للصحفية
فقد “م.أ”، البالغ من العمر 48 عاما بقتل الطالبة
، وذلك بعد كشف سجلات الكاميرا
داخل منزله، ومكان عمله.
وأضافت الصحيفة:
“بعد استجوابه اعترف بارتكاب جريمة
القتل. لقد فصل جسد الطالبة
إلى 5 أجزاء، وقال
إنه اعتدى عليها جنسيا وخنقها في الحمام”.