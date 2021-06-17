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تهز دولة عربية.. أب يقتل ابنته الطالبة الجامعية بمساعدة أمها وخالتها والسبب!

عاشرها-بعد-قتلها-بتحريض-زوجها..-مفاجآت-صادمة-في-مقتل-طالبة-جامعية
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Native
الخميس، 17-06-2021 03:40 م

أثار مقتل الطالبة الأردنية “رانيا العبادي” على يدي والدها، بسبب تدني درجاتها في الجامعة غضب كثيرون على مواقع التواصل االاجتماعي.
وبحسب “سكاي نيوز”، أشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن رانيا، الطالبة في كلية السلط للعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، قتلت من قبل والدها بسبب انخفاض علاماتها بإحدى الفحوصات.
وذكرت تقارير متعلقة بالواقعة، أن القتيلة توفيت من جرّاء الضرب المبرح من والدها، هذا إلى جانب مشاركة والدتها وخالتها، اللتان كانتا تغطيان فمها كي لا تصرخ، عقابا لها لتحصيلها المنخفض في الجامعة.
وبحسب موقع “رؤيا” الإخباري الأردني، فإن مدعي عام الجنايات الكبرى، وجّه للأب الجاني، تهمة القتل المقترن مع تعذيب المقتولة بشراسة، مقررا توقيفه على ذمة القضية 15 يوما قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل.
ونقل الموقع عن مصدر مقرب من التحقيق قوله، إن الضحية هي فتاة جامعية بالسنة الدراسية الأولى، وتدرس في الجامعة على حساب منحة دراسية، وفي يوم الجريمة كان والدها قد عرف أن ابنته حصلت على معدل علامات متدني وأن ابنته قد تخسر تلك المنحة.
 

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